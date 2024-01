Klare Signale bei Vestas Wind Systems!

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems":

Die technische Analyse der Vestas Wind A-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 203,55 DKK lag, was einem Unterschied von +14,37 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 177,98 DKK entspricht. Diese Entwicklung wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet und erhält daher ein "Gut"-Rating. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 180,03 DKK liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +13,06 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vestas Wind A-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 43 und der RSI auf 25-Tage-Basis bei 34,27, was dazu führt, dass die Aktie sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Damit ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft.

Das Anleger-Sentiment für die Vestas Wind A-Aktie zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung. Allerdings wurden auch "Schlecht"-Signale bei den kommunikativen Tätigkeiten festgestellt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Signal auf dieser Ebene führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde und die Aktie weniger Beachtung erfährt. Daher erhält die Vestas Wind A-Aktie ein "Schlecht"-Rating auf dieser Basis.