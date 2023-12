Klare Signale bei VEEM!

Weitere Suchergebnisse zu "USD Partners":

Die Veem-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,56 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 1,09 AUD (+94,64 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen mit Bewertungen von +94,64 Prozent und +45,33 Prozent, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Veem beträgt 29,17 und der RSI25 liegt bei 22,54, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Dies deutet auf eine positive Dynamik des Aktienkurses hin.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Veem-Aktie zeigen sich auf lange Sicht neutral. Die Anzahl der Beiträge im Internet sowie die Änderung der Stimmung führen zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Veem in den letzten Tagen. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch größtenteils positiv aufgenommen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Veem daher von der Redaktion Bewertungen von "Gut" aus charttechnischer Sicht und bezüglich des RSI, sowie eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der langfristigen Stimmung und der Anlegerstimmung.