Klare Signale bei Urban Outfitters!

Urban Outfitters, ein Unternehmen aus dem Markt "Bekleidung Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 18:07 Uhr) mit 27.14 USD stark im Plus (+1.8 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Urban Outfitters auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Urban Outfitters verläuft aktuell bei 23,22 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 26,66 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +14,81 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 26,86 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Urban Outfitters-Aktie der aktuellen Differenz von -0,74 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Urban Outfitters auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Urban Outfitters sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

3. Fundamental: Die Aktie von Urban Outfitters gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 13,41 insgesamt 66 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 39,75 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".