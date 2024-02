Klare Signale bei Urban-Gro!

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein positives Bild für die Urban-gro-Aktie. Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Ebenso wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Urban-gro liegt bei 37,73, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Die Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Urban-gro 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch die Einschätzung des aktuellen Kurses von 2.545 USD und die erwartete Entwicklung von 175,05 Prozent erzeugen eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Urban-gro-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,39 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2.545 USD liegt, was einer Abweichung von +83,09 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Urban-gro-Aktie Bewertungen von "Gut" in Bezug auf die Stimmung der Anleger, die Analysteneinschätzung und die technische Analyse, was auf eine positive Entwicklung des Unternehmens hinweist.

