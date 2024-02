Klare Signale bei Ur-Energy!

Die Dividendenrendite von Ur-Energy beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Ur-Energy-Aktie derzeit positiv bewertet. Von insgesamt 2 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden 2 als "Gut" eingestuft, während keine als "Schlecht" bewertet wurden. Für den vergangenen Monat erhielt das Unternehmen eine Bewertung von 1 "Gut" und keine "Schlecht"-Bewertungen. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet zudem auf ein Aufwärtspotenzial von 76,47 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Ur-Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,8 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +32,42 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Öl- Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche und von 32,42 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors. Daraus resultiert ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Bewertung von "Schlecht" aufgrund einer überkauften Situation, während der RSI25 eine neutrale Situation indiziert. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für diese Kategorie.

Insgesamt erhält Ur-Energy gemischte Bewertungen in Bezug auf Dividendenrendite, Analysteneinschätzung, Branchenvergleich und Relative Strength Index. Anleger sollten daher weitere Informationen und Analysen in Betracht ziehen, bevor sie Investmententscheidungen treffen.