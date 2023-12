Klare Signale bei Ubisense!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Iqgeo-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigte an acht Tagen ein positives Stimmungsbarometer, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, ebenfalls überwiegend positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) der Iqgeo-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist und erhält daher ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Iqgeo-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Iqgeo-Aktie bei 306 GBP liegt, was einer Entfernung von +17,19 Prozent vom GD200 (261,12 GBP) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 259,3 GBP, was einem Abstand von +18,01 Prozent entspricht. Auch dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Insgesamt wird der Kurs der Iqgeo-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende zeigt die Dividendenrendite für Iqgeo, dass sie bezogen auf das Kursniveau bei 0 Prozent liegt, nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik von Iqgeo eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.