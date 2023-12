Klare Signale bei Tullow Oil!

Weitere Suchergebnisse zu "Tullow Oil":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Tullow Oil herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 38,19 Punkten, was darauf hinweist, dass Tullow Oil weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25, der weniger stark schwankt, zeigt ebenfalls an, dass Tullow Oil weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Tullow Oil-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Tullow Oil-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 31,84 GBP. Der letzte Schlusskurs von 35,54 GBP weicht somit um +11,62 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,01 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tullow Oil-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt Tullow Oil mit einer Rendite von -12,79 Prozent um mehr als 3 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite von Tullow Oil mit 2,83 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Tullow Oil-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, basierend auf 4 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten wird bei 52,8 GBP angesiedelt, was einer erwarteten Performance von 48,56 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Entwicklung wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Tullow Oil-Aktie von der Redaktion das Rating "Gut" basierend auf der Analysteneinschätzung.