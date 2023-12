Klare Signale bei Tuatara Capital Acquisition!

Die technische Analyse der Springbig-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Kurs liegt aktuell bei 0,166 USD, was einem Abstand von +27,69 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Allerdings ergibt sich auf Basis der letzten 200 Tage eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -51,18 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Durch den Relative Strength Index (RSI) kann beurteilt werden, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Springbig liegt bei 20,65 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Hingegen zeigt der RSI25, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit erhält Springbig in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Springbig spiegeln eine neutrale Stimmung wider, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Springbig eine starke Aktivität und eine positive Änderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die technische Analyse und die Stimmung in den sozialen Medien die Aktie von Springbig aktuell als "Neutral" und langfristig als "Gut" bewerten.