Klare Signale bei Trade Desk!

Die Trade Desk-Aktie wird derzeit von Analysten als neutral bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 73,2 USD, während die Aktie selbst bei 70,59 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -3,57 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 71,46 USD, was zu einem Abstand von -1,22 Prozent führt und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als neutral bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem schlechten Rating führt. Insgesamt erhält die Trade Desk-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Von insgesamt 19 Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate sind 15 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 2 "Schlecht". Dies führt im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier. Auch die kürzlich abgegebene Bewertung für die Aktie ist durchschnittlich "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergeben einen Durchschnitt von 76,89 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 8,93 Prozent steigen könnte. Die Empfehlung der Analysten ist daher "Gut". Insgesamt erhält Trade Desk somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Trade Desk-Aktie liegt bei 80, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 44,54, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Trade Desk.