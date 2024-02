Klare Signale bei Toyota!

Der Aktienkurs von Toyota Motor hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von 59,14 Prozent erzielt. Damit übertrifft das Unternehmen den Durchschnitt (21,43 Prozent) im Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 37,72 Prozent. Auch in der Branche "Automobile" liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere bei 38,19 Prozent, wobei Toyota Motor aktuell um 20,95 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt eher negativ. In den letzten beiden Wochen standen zwar überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, dennoch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral". Anhand der Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergibt sich jedoch eine "Gut" Empfehlung.

Bezogen auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toyota Motor aktuell bei 10,37, was 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automobile) von 14 liegt. Aus dieser Sicht ist die Aktie also unterbewertet und erhält auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Toyota Motor liegt bei 45,74, was als neutrale Situation bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 24, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.