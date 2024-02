Klare Signale bei Toyo Suisan KaishaADR!

Die Toyo Suisan Kaisha-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,56 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,89%. In der "Nahrungsmittel"-Branche liegt die Differenz bei -0,33%. Aufgrund dieses Vergleichs erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Toyo Suisan Kaisha-Aktie (8191 JPY) deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (6434,88 JPY) liegt, was einer Abweichung von +27,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (7784,2 JPY) liegt auch hier der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt (+5,23 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Somit wird die Toyo Suisan Kaisha-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Toyo Suisan Kaisha-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche durchschnittlich ein KGV von 40 haben. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Toyo Suisan Kaisha-Aktie derzeit mit einem Wert von 27,14 als überverkauft gilt, was zu einer positiven Einstufung führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird, und somit zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher ein "Gut".