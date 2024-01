Klare Signale bei Total Energy Services!

Die Diskussionen über Total Energy Services in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Total Energy Services in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Total Energy Services 1-mal mit "Gut" und 0-mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut" eingestuft. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 96,2 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 15,5 CAD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Total Energy Services hat ein KGV von 5,28, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 43,93. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -4,91 Prozent, was 7,81 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 2,9 Prozent, und Total Energy Services liegt aktuell 7,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.