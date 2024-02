Klare Signale bei Tomra Systems!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems ASA":

Die Tomra Asa wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 11,51 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie mit 12,03 EUR um +4,52 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 9,95 EUR, was einer Abweichung von +20,9 Prozent vom Aktienkurs entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Tomra Asa diskutiert, an 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Insgesamt waren die Anleger an zwei Tagen neutral eingestellt. Aktuell sind vor allem positive Themen von Interesse, was der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung einbringt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 24,07 Punkten, was darauf hindeutet, dass Tomra Asa überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Tomra Asa weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Tomra Asa-Wertpapier hierdurch ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Tomra Asa liegt derzeit bei 1,51 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik der Aktie.