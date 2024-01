Klare Signale bei Time Out!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der genutzt werden kann, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Ein RSI von 50 gilt als neutral, während der RSI25 von Time Out bei 14,29 liegt, was zu einer guten Bewertung für 25 Tage führt. Das Gesamtbild ergibt daher ein Rating von "Gut" für Time Out.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionintensität hat Time Out eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut unserer Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Time Out-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 47,73 GBP lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 53,5 GBP, was einem Unterschied von +12,09 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden analysiert, wobei auch für letzteren ein positiver Unterschied festgestellt wurde, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Time Out insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Time Out von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine Gesamteinstufung von "Neutral".