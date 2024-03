Klare Signale bei Timbercreek!

Der Aktienkurs von Timbercreek liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor bei einer Rendite von -3,07 Prozent, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 8,27 Prozent, wobei Timbercreek mit 11,34 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Timbercreek untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Timbercreek derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung, mit einem Unterschied von 4,26 Prozentpunkten (10,19 % gegenüber 5,93 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie von Timbercreek mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,34 bewertet, was 93 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (134,47). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung der fundamentalen Analyse als "Gut".