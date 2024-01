Klare Signale bei Tianjin Chase Sun Pharmaceutical!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Tianjin Chase Sun Pharmaceutical liegt bei 64,71 und wird daher als „neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 59,84 und deutet ebenfalls auf eine „neutral“-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als „neutral“ bewertet.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Tianjin Chase Sun Pharmaceutical beträgt 0,68 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,67 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine „Neutral“-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde, was zu einer Bewertung von „Gut“ führt. Auch die Diskussionsintensität war höher als üblich, was ebenfalls zu einem „Gut“-Rating führt. Insgesamt erhält die Tianjin Chase Sun Pharmaceutical-Aktie daher ein „Gut“-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Performance von Tianjin Chase Sun Pharmaceutical im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche um 35,05 Prozent niedriger liegt. Die durchschnittliche Rendite der „Arzneimittel“-Branche in den letzten 12 Monaten lag bei 0,06 Prozent, wobei Tianjin Chase Sun Pharmaceutical mit -35,11 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit „Schlecht“ bewertet.