Klare Signale bei The Vitec!

Die Videndum-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,73 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,53 %. Dadurch wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Videndum mit einem Wert von 2,18 deutlich günstiger als das Branchenmittel von 32,76 und somit unterbewertet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Hinblick auf die technische Analyse führt der Relative Strength-Index (RSI) von Videndum mit einem Niveau von 71,11 zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Videndum-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,62 % erzielt, was 24,12 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors liegt. Im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Aktie aktuell um 26,17 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

