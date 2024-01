Klare Signale bei Textron!

Analystenbewertung: Laut Analystenbewertungen der letzten 12 Monate erhielt Textron zweimal die Bewertung "Gut", einmal "Neutral" und einmal "Schlecht". Langfristig wurde das Rating "Neutral" von institutioneller Seite vergeben. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die Analysten betrachten den aktuellen Kurs von 79,38 USD und erwarten eine Entwicklung von 19,68 Prozent, wobei das mittlere Kursziel bei 95 USD liegt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Stimmung und Buzz: In den letzten vier Wochen wurde eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Textron in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich geändert. Insgesamt erhält Textron auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.

Technische Analyse: Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Textron-Aktie liegt bei 72,95 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 79,38 USD (+8,81 Prozent Unterschied) und wird daher aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 77,98 USD auf ähnlichem Niveau (+1,8 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Textron eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Textron ergibt die Analyse auf 7- und 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält das Textron-Wertpapier somit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.