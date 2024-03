Klare Signale bei Tesco!

Die Stimmung in den sozialen Medien in Bezug auf Tesco ist überwiegend positiv, basierend auf einer Analyse der Diskussionen in den letzten Tagen. Es gab mehr positive als negative Tage, und die neuesten Nachrichten zur Firma sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Daher erhält Tesco insgesamt eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Analysten bewerten die Tesco-Aktie langfristig als "Gut", basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Für den letzten Monat ergaben qualifizierte Analysen eine ähnliche Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten erwartet wird, liegt bei 287,5 GBP, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie von 286,2 GBP, dass diese um +5,22 Prozent über dem GD200 (271,99 GBP) liegt, was ein positives Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen zeigt, weist hingegen auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand -0,69 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Tesco-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tesco-Aktie mit einem RSI von 19,73 als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, ergibt eine Einstufung als "Neutral" mit einem Wert von 53,78. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" für die Tesco-Aktie.