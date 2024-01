Klare Signale bei Tenaz Energy!

Die Tenaz Energy-Aktie wird aktuell charttechnisch bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,2 CAD, während der aktuelle Kurs bei 3,69 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +15,31 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 4,13 CAD, was zu einer Abweichung von -10,65 Prozent führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine Rolle bei der Einschätzung der Aktie. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

In den zurückliegenden 12 Monaten haben Analysten 1-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Tenaz Energy vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Für den aktuellen Kurs von 3,69 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 89,7 Prozent, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tenaz Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (53) als auch der RSI der letzten 25 Tage (62,16) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Tenaz Energy daher ein "Neutral"-Rating.