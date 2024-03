Klare Signale bei Tamron!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Tamron im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Tamron. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Bei der technischen Analyse werfen wir einen Blick auf die trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Für die Tamron-Aktie beträgt der längerfristigere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 4710,38 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 6490 JPY liegt, was einem deutlichen Plus von +37,78 Prozent Abweichung im Vergleich entspricht. Auf dieser Basis erhält Tamron somit eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5940,4 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +9,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Die Tamron-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. In Summe wird Tamron auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Schaut man auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, so erfährt man, dass das Unternehmen mehr diskutiert wurde als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfuhr. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Damit erhält die Tamron-Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen. Der RSI der Tamron liegt bei 57,29, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft angesehen wird. Der RSI25 für die Tamron bewegt sich bei 33, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.