Klare Signale bei TJX!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tjx Cos liegt aktuell bei 20,38, was 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel ist (Branchendurchschnitt: 35). Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten 12 Monaten konnte Tjx Cos eine Performance von 30,72 Prozent verzeichnen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt nur um 2,16 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Tjx Cos im Branchenvergleich um +28,56 Prozent outperformt hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete hingegen eine Rendite von -4,92 Prozent im letzten Jahr, wobei Tjx Cos um 35,64 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Tjx Cos-Aktie in den letzten zwölf Monaten waren alle 3 Bewertungen "Gut". Dies führt zu einem gesamten "Gut"-Rating für die Tjx Cos-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten durchgeführt wurde, beträgt 103,33 USD. Dies zeigt ein Aufwärtspotential von 4,77 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 98,63 USD. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung für das Wertpapier insgesamt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tjx Cos zeigt einen Wert von 36,22, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird eine Bewertung als "Neutral" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt erhält Tjx Cos in verschiedenen Kategorien überwiegend "Gut"- und "Neutral"-Ratings, was auf eine solide Performance hinweist.