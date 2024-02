Klare Signale bei TE Connectivity!

Te Connectivity wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,88 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 46,31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie möglicherweise unterbewertet ist. Aus fundamentaler Sicht erhält Te Connectivity daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Te Connectivity-Aktie um 8,28 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von +2,79 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Te Connectivity derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Te Connectivity ist größtenteils positiv, wie aus der Betrachtung von sozialen Plattformen hervorgeht. Auch die Handelssignale deuten mit acht "Gut" Bewertungen darauf hin, dass die Stimmung rund um die Aktie positiv ist.

Insgesamt erhält Te Connectivity daher in Bezug auf die Stimmung eine "Gut"-Bewertung.