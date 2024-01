Klare Signale bei Swisscom!

Weitere Suchergebnisse zu "Swisscom":

Der Aktienkurs von Swisscom verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,25 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um 3,12 Prozent, was bedeutet, dass Swisscom im Branchenvergleich eine Underperformance von -0,87 Prozent aufweist. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 3,2 Prozent, und Swisscom lag um 0,94 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Swisscom in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Swisscom in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen dominierten insbesondere positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Analyse von Meinungen und Äußerungen in den sozialen Medien ergab 1 Schlecht- und 6 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swisscom bei einem Wert von 15. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" (KGV von 24,49) ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild: Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Swisscom-Aktie daher ein "Gut"-Rating.