Klare Signale bei Svenska Handelsbanken PK!

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine technische Analyse, die das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell zeigt der RSI der Svenska Handelsbanken einen Wert von 17,39, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Die Einstufung auf dieser Basis ist daher als "Gut" zu bewerten. Bei einer Erweiterung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 25, was ebenfalls als Überverkauft-Signal gilt und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Bewertung von "Gut".

Im Rahmen der technischen Analyse werden auch trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der auf Basis von 50- und 200-Tages-Durchschnitten analysiert wird. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Svenska Handelsbanken-Aktie beträgt derzeit 94,18 SEK, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 104,3 SEK (+10,75 Prozent Abweichung) liegt und somit eine "Gut"-Bewertung nach sich zieht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (98,24 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs (+6,17 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Svenska Handelsbanken somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Svenska Handelsbanken überwiegend positiv diskutiert, allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen eher negativ entwickelt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung zugesprochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Zur Beurteilung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Svenska Handelsbanken erhöht ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Jedoch ist auch eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung zu verzeichnen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.