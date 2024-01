Klare Signale bei Sunnova Energy International!

Die technische Analyse von Sunnova Energy-Aktien zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,45 USD, was einen Abwärtstrend von 11,07 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 12,85 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,92 USD, was einem Aufwärtstrend von 7,8 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Analysten haben Sunnova Energy in den letzten zwölf Monaten mit 8 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen eingestuft, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das mittlere Kursziel liegt bei 28,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 123,09 Prozent entspricht und somit zu einer erneuten "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 85,29, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 48, was als neutral eingestuft wird und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz erhält Sunnova Energy eine "Neutral"-Bewertung, da die Stimmung sich in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating versehen.