Klare Signale bei Sun Life Financial Sr 4 Prf!

Die Aktie von Sun Life wird aktuell von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 72,5 CAD hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 5,95 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Sun Life eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sun Life einen Wert von 11,03 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche (KGV von 11,5). Dies entspricht einer Unterbewertung um 4 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Dividendenrendite von Sun Life beträgt 4,76 Prozent, was 1,78 Prozent über dem Branchendurchschnitt (2,98 Prozent) liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Gut".

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz um Sun Life wurde in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt. Dies spiegelt sich in positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien und einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen wider, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammenfassend erhält Sun Life in diesem Bereich daher eine "Gut"-Bewertung.

Sun Life Financial Sr 4 Prf kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sun Life Financial Sr 4 Prf jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sun Life Financial Sr 4 Prf-Analyse.

Sun Life Financial Sr 4 Prf: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...