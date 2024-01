Klare Signale bei SunOpta!

Die Diskussionen rund um Sunopta auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen häufen sich die positiven Meinungen und Kommentare zu dem Unternehmen. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Gut" und ist der Auffassung, dass die Aktie von Sunopta bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Sunopta im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,77 Prozent erzielt, was 193,12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -11,96 Prozent, und Sunopta liegt aktuell 23,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Von Analysten wird die Sunopta-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Kurzfristig gilt die Aktie als "Gut", da 1 Analyst den Titel als Gut einstuft und die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Aufwärtspotenzial von 82,05 Prozent ergibt, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Sunopta eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Sunopta wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" kommen.