Klare Signale bei Strategic Education!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Bei Strategic Education beträgt das aktuelle KGV 29. Dies ist im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" (mit einem durchschnittlichen KGV von 46) als unterbewertet anzusehen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie von Strategic Education eine Performance von 33,79 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der gleichen Branche im Durchschnitt um -4,94 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +38,73 Prozent im Branchenvergleich für Strategic Education. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" (mit einer mittleren Rendite von -4,87 Prozent) lag Strategic Education um 38,67 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 83,63 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 100,7 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +20,41 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 96,82 USD, was zu einem Abstand von +4,01 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) ist die Aktie der Strategic Education als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 87,35, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,12, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.