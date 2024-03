Klare Signale bei Strabag!

Die Strabag-Aktie wird von Anlegern positiv bewertet, was zu einer guten Stimmung und einem positiven Buzz führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat in den letzten Wochen zugenommen, was darauf hinweist, dass die Aktie verstärkt im Fokus der Anleger steht.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Strabag-Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,78, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als günstig angesehen werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Strabag-Aktie liegt bei 71,5, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend ergibt die Auswertung der verschiedenen Kriterien ein Gesamtrating von "Gut" für die Strabag-Aktie. Dies basiert auf der positiven Stimmung der Anleger, den fundamentalen Kriterien und dem RSI.