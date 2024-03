Klare Signale bei Stolt-Nielsen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Aktivität von Stolt-nielsen im Vergleich zu Wortbeiträgen und der Rate der Stimmungsänderung im Durchschnitt liegt. Dies deutet auf eine neutrale Einstufung hin, da sich kaum Änderungen in der Diskussionsintensität feststellen ließen. Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Stolt-nielsen in sozialen Medien gesprochen, was zu einer positiven Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Stolt-nielsen liegt bei 54,32, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich hat Stolt-nielsen im vergangenen Jahr eine Rendite von 53,63 Prozent erzielt, was 53,63 Prozent über dem Durchschnitt im Bereich "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Marine" liegt die Aktie mit 53,63 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.