Klare Signale bei Smartspace Software!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung der Smartspace Software-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb im betrachteten Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 12,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik der Smartspace Software-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 22,81, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer guten Bewertung führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten sind alle Einstufungen positiv, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die Analysten geben ein Kursziel von 125 GBP an, was auf ein Potenzial von 78,57 Prozent über dem letzten Schlusskurs hinweist. Daher wird die Smartspace Software-Aktie von den Analysten positiv bewertet.