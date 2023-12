Klare Signale bei Skechers USA!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Skechers Usa-Aktie stattgefunden. Davon waren 6 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Skechers Usa-Aktie. Es sind keine aktuellen Analystenupdates zu Skechers Usa verfügbar. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beläuft sich auf 63,33 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 4,2 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 60,78 USD. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Skechers USA damit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes war in den letzten Wochen eine vermehrte Anzahl positiver Kommentare zu Skechers Usa in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer befindet sich im grünen Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die erhöhte Intensität der Diskussionen über Skechers Usa sowie die gesteigerte Aufmerksamkeit der Anleger führen zu einem insgesamt positiven Rating.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten auf einen Aufwärtstrend für die Skechers Usa-Aktie hin. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend. Der aktuelle längerfristige Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 50,47 USD, während der letzte Schlusskurs bei 60,78 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +20,43 Prozent und somit eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 51,66 USD um +17,65 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat die Skechers Usa-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,68 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -1,37 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +41,04 Prozent für Skechers Usa. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei -4,64 Prozent, wobei Skechers Usa um 44,32 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.