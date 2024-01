Klare Signale bei Siyuan Electric!

Sieyuan Electric verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0,63 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent liegt. Die geringe Differenz von 0,85 Prozent führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie durch die Redaktion. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sieyuan Electric-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 48,27 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 52,21 CNH, was einer Differenz von +8,16 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 49,73 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,99 Prozent). Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Sieyuan Electric zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Sieyuan Electric in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Sieyuan Electric mit einer Rendite von 37,07 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 1,38 Prozent. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 35,68 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.