Klare Signale bei Sinopec Shanghai Petrochemical!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sinopec Shanghai Petrochemical wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,59 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 53,59 an, dass Sinopec Shanghai Petrochemical neutral bewertet wird.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Sinopec Shanghai Petrochemical mit einer Rendite von -13,23 Prozent mehr als 8 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -21,59 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Sinopec Shanghai Petrochemical mit 8,36 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Sinopec Shanghai Petrochemical. Insgesamt gab es neun positive und drei negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Sinopec Shanghai Petrochemical daher eine "Gut"-Einschätzung.

In den vergangenen vier Wochen konnte eine positive Veränderung der Stimmungslage bei Sinopec Shanghai Petrochemical verzeichnet werden, was zu einer Bewertung mit "Gut" führt. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde dagegen eine leichte Reduktion festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.