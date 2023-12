Klare Signale bei Singing Machine!

Die Singing Machine-Aktie wird derzeit charttechnisch bewertet. Der aktuelle Kurs von 1,16 USD ist -16,55 Prozent vom GD200 (1,39 USD) entfernt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auf der anderen Seite liegt der GD50, der den mittleren Kurs über 50 Tage angibt, bei 0,96 USD. Dies signalisiert ein "Gut", da der Abstand +20,83 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird die Singing Machine-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Singing Machine-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 38,1 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung also ein "Neutral"-Rating für Singing Machine.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem positiv gestimmt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine positive Bewertung für die Singing Machine-Aktie. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Singing Machine ist positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Insofern wird der Aktie von Singing Machine bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" verliehen.