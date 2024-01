Klare Signale bei Silex Systems!

Weitere Suchergebnisse zu "Silex Systems":

Die Silex-Aktie schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,71 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,71 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Der Schlusskurs der Silex-Aktie lag am letzten Handelstag bei 4,35 AUD, was einem Unterschied von +22,19 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 3,56 AUD entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 3,52 AUD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +23,58 Prozent positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Silex-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv, was sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen widerspiegelt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Silex-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die längere Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass die Aktie auf dieser Basis überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Silex-Aktie.