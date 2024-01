Klare Signale bei Shield Therapeutics!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierzu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Shield Therapeutics-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 10. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist im Vergleich zum RSI7 weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Unterschied zum RSI7 ist Shield Therapeutics hier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Shield Therapeutics.

Die Anleger-Stimmung zu Shield Therapeutics wurde in den vergangenen zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Dabei wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Was die Analysteneinschätzung betrifft, so wird die Shield Therapeutics-Aktie derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Diese Bewertung basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Shield Therapeutics. Alles in allem erhält Shield Therapeutics eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 31. Das bedeutet, dass die Börse 31,08 Euro für jeden Euro Gewinn von Shield Therapeutics zahlt. Dies ist 88 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Arzneimittel", der momentan bei 254 liegt. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.