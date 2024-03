Klare Signale bei Shenzhen Sunlord Electronics!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Shenzhen Sunlord Electronics wurde auf 20,44 festgelegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 23,82, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Shenzhen Sunlord Electronics derzeit eine Dividendenrendite von 0,78 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,22 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz zur Branchenrendite von 0,44 Prozent wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Shenzhen Sunlord Electronics beträgt 36, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" als neutral bewertet wird. Im Branchenvergleich erzielte Shenzhen Sunlord Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,23 Prozent, was eine Underperformance von -9,42 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Shenzhen Sunlord Electronics um 4,71 Prozent unter dem Durchschnitt.

Insgesamt ergibt sich daher für Shenzhen Sunlord Electronics eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Branchenvergleiche.