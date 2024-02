Klare Signale bei Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory zeigt eine Ausprägung von 10,3, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beläuft sich auf 37,23 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat die Aktie eine Rendite von -22,88 Prozent erzielt, was 2,16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Getränkesektor beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite -20,41 Prozent, wobei die Aktie um 2,47 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 226,31 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderer Wert, der zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie der Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory somit mit einem "Gut"-Rating versehen.