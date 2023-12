Klare Signale bei Serviceware!

Der Aktienkurs von Serviceware zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine überdurchschnittliche Rendite von 53,85 Prozent, was 54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche in den letzten 12 Monaten von 4,92 Prozent kann Serviceware mit 48,92 Prozent deutlich überzeugen. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Serviceware zeigt der RSI auf 7-Tage-Basis einen Wert von 14,81 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 20,14 im überverkauften Bereich. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zwar durchschnittlich ist, aber die Rate der Stimmungsänderung gering bleibt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Serviceware.

In Bezug auf die Dividende kann bei der Investition in die Aktie von Serviceware eine Dividendenrendite von 0 % erzielt werden, was 21,72 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.