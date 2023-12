Klare Signale bei Service!

Die Analysten bewerten die Aktie von Service-Us auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 Bewertung als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft. Auch auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Von den vorliegenden Studien des vergangenen Monats stufen 1 Analysten den Titel als "Gut" ein, während keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen vorlagen. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 72 USD, was einer Erwartung von 5,76 Prozent entspricht.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Service-Us als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,98. Dieser Wert liegt insgesamt 58 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Verbraucherdienste", der 50,33 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die Stimmung rund um die Aktie wird anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der Service-Us liegt bei 60,92, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 23, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und entsprechend mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.