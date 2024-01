Klare Signale bei Sensata!

Weitere Suchergebnisse zu "Sensata Technologies":

Die Sensata-Aktie hat in Bezug auf ihre Dividendenrendite derzeit eine Wert von 1,41 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ergibt eine Differenz von -15,54 Prozent im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Sensata in den sozialen Medien, was zu einem positiven Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Es wurde auch festgestellt, dass über Sensata mehr diskutiert wurde als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Sensata-Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft. Die Analysten vergeben insgesamt 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 63 USD angesiedelt, was eine Performance von 73,94 Prozent erzielen würde. Diese Entwicklung führt zur Einstufung als "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Sensata-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,38 Prozent erzielt, was 1410,62 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 2308,51 Prozent, wobei Sensata aktuell 2335,89 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.