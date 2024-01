Klare Signale bei Sempra Energy!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Sempra-Aktie stattgefunden. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein durchschnittliches "Gut"-Rating. Die Analysten, die erst kürzlich eine Bewertung abgegeben haben, sehen das genauso - die durchschnittliche Empfehlung für Sempra aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings der Analysten ergab, beträgt 133,6 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotenzial von 73,6 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 76,96 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Somit erhält Sempra ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sempra diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es gab 5 "Gut"-Signale (bei 2 "Schlecht"-Signalen) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,27 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt Sempra damit 49,45 Prozent unter dem Durchschnitt (50,71 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt 50,71 Prozent. Sempra liegt aktuell 49,45 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Sempra-Aktie in einem Aufwärtstrend ist. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 72,99 USD, während der letzte Schlusskurs bei 76,96 USD liegt (eine Abweichung von +5,44 Prozent). Auf Basis dieser Information erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 73,07 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,32 Prozent). Somit erhält die Sempra-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Sempra auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.