Klare Signale bei Scholar Rock!

Scholar Rock: Aktienanalyse und Bewertung im Vergleich zu Branchenstandards Der Aktienkurs von Scholar Rock verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,8 Prozent. Im Gegensatz dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 92,09 Prozent, was eine Underperformance von -88,28 Prozent für Scholar Rock bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 59 Prozent verzeichnete, lag Scholar Rock um 55,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Scholar Rock ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden ergibt sich bei Scholar Rock ein aktuelles Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -2,51 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Scholar Rock als "Schlecht".

Die langfristige Einschätzung der Aktie von Scholar Rock durch Analysten wird als "Gut" bewertet. Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft, während keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Aktualisierte Bewertungen zu Scholar Rock liegen aus dem letzten Monat nicht vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 26,33 USD, was einer Erwartung von 44,29 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Scholar Rock als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für Scholar Rock ergibt sich ein Wert von 4,89 für den RSI7 und 29,79 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Scholar Rock im Vergleich zu Branchenstandards sowohl bei der Aktienperformance, der Dividendenpolitik als auch der Bewertung durch Analysten als unterdurchschnittlich eingestuft wird.