Klare Signale bei Sartorius!

Der Aktienkurs von Sartorius hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,32 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um 4,07 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Sartorius in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -17,39 Prozent aufweist. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -3,04 Prozent, wobei Sartorius 10,29 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Sartorius besonders positiv diskutiert. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen standen überwiegend positive Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sartorius-Aktie liegt bei 12, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 24,46 an, dass die Aktie überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Sartorius also ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sartorius aktuell bei 331,35 EUR, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Im Vergleich dazu liegt der Aktienkurs selbst bei 318,4 EUR und hat damit einen Abstand von -3,91 Prozent aufgebaut. Gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der bei 273,8 EUR liegt, ergibt sich für die Sartorius-Aktie eine Differenz von +16,29 Prozent, was ein "Gut"-Signal darstellt. Auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet der Gesamtbefund daher "Gut".