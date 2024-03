Klare Signale bei SMA Solar!

Der Aktienkurs von Sma Solar hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,83 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Sma Solar um 43,23 Prozent unter dem Durchschnitt von 8,4 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 10,52 Prozent, wobei Sma Solar aktuell 45,35 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Sma Solar liegt aktuell bei 72,1 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale und wird daher als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Sma Solar. Die Diskussion drehte sich an 11 Tagen vor allem um positive Themen, ohne negative Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Sma Solar daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Sma Solar daher von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In den letzten vier Wochen wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Sma Solar in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Insgesamt erhält Sma Solar auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.