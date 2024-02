Klare Signale bei SGS!

Weitere Suchergebnisse zu "SGS":

Die Analyse der Aktienkurse des Unternehmens Sgs Sa zeigt, dass neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Beurteilungen in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Sgs Sa in den sozialen Medien diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Allerdings ergibt die Analyse von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene. Die Gesamtbetrachtung führt jedoch zu dem Schluss, dass Sgs Sa hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Sgs Sa-Aktie (84,62 CHF) um +7,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 78,91 CHF abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 76,01 CHF über dem letzten Schlusskurs (+11,33 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende weist Sgs Sa im Vergleich zum Branchendurchschnitt der professionellen Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 4,37 % auf, was 1,71 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Fundamental betrachtet ist Sgs Sa aus unserer Sicht unterbewertet, verglichen mit dem Branchendurchschnitt der professionellen Dienstleistungen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,71 liegt die Aktie 9 Prozent unter dem Branchen-KGV von 29,27, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.