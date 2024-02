Klare Signale bei SGHC!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Super Sghc in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen Rückgang, was dazu führte, dass die Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung gab. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussion über Super Sghc in den sozialen Medien führten zu diesem Rating.

Die Analysten bewerten die Aktie von Super Sghc auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten gaben 1 eine positive Bewertung ab, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 5 USD, was einer Erwartung in Höhe von 50,6 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Super Sghc neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 36,23 und der RSI25 bei 34,62, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Super Sghc als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 3,32 USD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 3,06 USD, was einer Abweichung von +8,5 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".