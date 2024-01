Klare Signale bei Rolls Royce!

Der Aktienkurs von Rolls-Royce hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,85 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors ("Industrie") von 8,45 Prozent eine Unterperformance von 22,3 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" von 6,85 Prozent liegt die Aktie von Rolls-Royce aktuell 20,7 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wurde die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Rolls-Royce wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Dies basiert auf der Analyse sozialer Medien, die eine abnehmende Aufmerksamkeit und negative Auffälligkeiten hinsichtlich der Diskussion um das Unternehmen aufzeigen. Aus diesem Grund wurde auch in diesem Bereich eine Bewertung von "Schlecht" vergeben.

Die technische Analyse ergab jedoch einige positive Aspekte. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie beläuft sich auf 198,34 GBP, während der aktuelle Kurs bei 297 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" aufgrund der Distanz zum GD200 von +49,74 Prozent. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 269,54 GBP einen Abstand von +10,19 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse die Gesamtnote "Gut".

Die Einschätzungen der Analysten für die Aktie von Rolls-Royce sind überwiegend positiv. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen vergeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 355 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 19,53 Prozent impliziert. Basierend auf diesen Bewertungen ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von Rolls-Royce.